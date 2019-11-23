» السودان.. "المهنيين" يستنكر تصريحات البرهان

23 نوفمبر 2019 - 10:40 م

استنكر "تجمع المهنيين" السودانيين، السبت، تصريحات لرئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، قال فيها إن السعودية والإمارات ظلتا تدعمان السودان منذ استقلاله عام 1956.



جاء ذلك في بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول.

بيان "المهنيين" يأتي في ظل انتقادات واسعة وجهها ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي للبرهان، مذكرين بأن السودان نال استقلاله في 1956، بينما تأسست دولة الإمارات بعد ذلك بـ 15 عاما في العام 1971.

كان الفريق البرهان قد أدلى بتلك التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في بلاده، خلال لقاء مع فضائية "الجزيرة مباشر"، مساء الخميس.

وقال "تجمع المهنيين" في بيانه "ذكر الفريق البرهان أن السعودية والإمارات ظلتا تدعمان السودان منذ الاستقلال، وهو تصريح ذاهل عن واقع الحال ومستغرب".

ولفت "تجمع المهنيين" إلى أن "المفارقة أن تأتي هذه المغالطات ممن يمثل سيادة السودان في مجافاة بيِّنة لمقتضيات الموقع وحقائق التاريخ، وهو ما يجد منا كل شجب واستنكار".

وشدد على أن "ثورة ديسمبر لم تكن إلا طلبا لعزة هذا الشعب واستعادة لكرامة مواطنيه".

في سياق آخر، اعتبر تجمع المهنيين أن حديث البرهان خلال اللقاء الإعلامي ذاته عن عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية "استباق للتشاور الجاري حول أفضل السبل لضمان عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه في دارفور (غرب)".

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية، حال برأه القضاء السوداني.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويُحاكم البشير بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010، لمحاكمته بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور.