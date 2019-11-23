إيران.. رفع حجب الإنترنت في طهران ومدن كبرى

23 نوفمبر 2019 - 10:50 م

رفعت السلطات الإيرانية، السبت، الحجب المفروض على خدمة الإنترنت في العاصمة طهران، وباقي المدن الكبرى، بعد حجبها عقب "احتجاجات الوقود"، التي شهدتها البلاد.



وذكر مراسل الأناضول، أن السلطات بدأت رفعا تدريجيا، للحجب المفروض على الإنترنت في عموم البلاد الخميس.

وأضاف أن رفع الحجب الذي بدأ الخميس، في محافظتي هرمزغان (جنوب)، وبوشهر (شمال شرقي)، وشمل الجمعة، محافظات خران الشمالية (شمال شرقي)، وخراسان الجنوبية (شرقي)، ويزد (وسط)، وهمدان، وتشهار محال وبختياري (غرب).

وأوضح أن الحجب المفروض على خدمات الإنترنت، في العاصمة طهران وباقي المدن الكبرى، تم رفعه مساء السبت.

وذكر مسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، أن الحجب المفروض على استخدام الإنترنت في الهواتف الذكية، سيرفع ابتداءً من الأحد.

وتسبب قرار السلطات الإيرانية بحجب خدمة الإنترنت في البلاد، بتعطيل عمل البنوك، وتعليق أنشطة الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت، فضلا عن تراجع نسبة الصادرات والواردات، الأمر الذي تسبب بخسائر يومية تُقدّر بملايين الدولارات.

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني، أعلن حجب خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق "احتجاجات الوقود".











وتشهد إيران منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.