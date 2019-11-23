"الفضاء المصرية" تكشف السبب الحقيقي لتأجيل إطلاق "طيبة 1"

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القمر الصناعي طيبة 1

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قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه في يوم إطلاق الأقمار الصناعية يتم جمع كل الفنيين للتأكد من أن الأمور كلها على أتم الاستعداد.
وأضاف القوصي - خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية « الحياة»- أن السبب في تأخير إطلاق القمر الصناعي طيبة 1، أن الفني المتخصص في التغذية الكهربية لمنصة الإطلاق أعلن وجود مشكلة، موضحا أن هذا الخلل الفني ليس له علاقة بالصاروخ والأقمار الصناعية ولكن في منصة الإطلاق.
وأوضح القوصي، أنه يتم الاجتماع الآن بكل الفنيين للتأكد من عدم وجود مشكلات، مؤكدا أنه في حال تغيير موقع الإطلاق مرة أخرى سيتم مراعاة التغيرات الجوية.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل «طيبة -1» إلى أكثر من خمسة عشر عاما بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.


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