عبد الحليم قنديل يفتح النار على مفيد فوزي: كاتب تسالي

24 نوفمبر 2019 - 01:00 ص

أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن الإعلامي والكاتب الصحفي مفيد فوزي يعتبر نفسه تاريخ الصحافه المصرية، مؤكدا ان فوزي ينتمي الى سلك كتاب الخواطر أوالتسالي .



وأوضح قديل خلال حواره عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن كل اهتمام مفيد فوزي ضربات صحفية كبري مثل اخبار الفنانين "اللي اطلقت واللي تزوجت "واشياء من هذا القيبل او استعارة نذار قباني في بعض كلماته .

