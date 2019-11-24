زوجة شقيق معتز مطر: خربت بيتي وإخواتك مش مسامحينك

24 نوفمبر 2019 - 06:57 ص

شنت ريم سمير - زوجة مهند مطر شقيق الإعلامي الهارب معتز مطر - هجوما شرسا على الأخير مؤكدة أنه تسبب في خراب بيتها.



وقالت "ريم" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز إن زوجها "مهند" ليس له أي علاقة بتصرفات "معتز" ولا بالأفكار التي يروجها ، مؤكدة أنها تزوجت من شقيقه عام 2013 ولم يُتح لها أن تتعامل معه من قريب أو من بعيد.



وأضافت: "أحب أوجه له رسالة وأقوله أنت خربت بيتي وخربت بيت ناس كتير ، و ربنا يسامحك .. وإخواتك مش مسامحينك .. واحنا مش مسامحينك .. وبنت أخوك الصغيرة اللي مفتقدة أبوها ومش بتشوفه مش مسامحاك".



