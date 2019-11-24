» نجم المنتخب الأوليمبي يوقع للنادي الأهلي

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الاهلى

حلمي طولان

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن أسامة جلال نجم المنتخب الأوليمبي ونادي الأهلي وقع بالفعل للأهلي .

وأشار زكي في برنامجه إلى أن أسامة جلال وقع للنادي الأهلي في بداية الموسم لكن علي ماهر المدير الفني السابق لإنبي رفض بقوة انتقال جلال إلى الأهلي مما عطل الصفقة.

وأكد أن الأهلي عاد للتواصل الآن مع مسئولي نادي إنبي تمهيدًا لضم اللاعب بشكل رسمي .

وأشار إلى أن المدير الفني الحالي لإنبي حلمي طولان اشترط انتقال جلال في نهاية الموسم للإهلي بالإضافة للحصول على خدمات أحمد الشيخ ومدافع آخر يلعب في الأهلي لمدة 6 شهور اعتبارها من يناير المقبل.

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