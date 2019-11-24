المشاط تناقش الرئيس الصيني عن العملات المتداولة في صندوق النقد الدولي

24 نوفمبر 2019 - 10:21 ص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الصيني شي جين بينج، مع مجموعة من المشاركين في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي عُقد خلال الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية.

ووجهت المشاط سؤال للرئيس الصيني، وما إذا كانت الصين ستواصل جهودها في تعزيز الإصلاح الداخلي والانفتاح خاصة في إطار جهود الصين في تعزيز عملتها ونجاحها في إضافتها اليوان إلى العملات المتداولة في صندوق النقد الدولى فيما يخص "حقوق السحب الخاصة"، لما لذلك من أهمية كبيرة لدفع التنمية المستدامة العالمية واستقرار العلاقات الدولية.

ورد الرئيس الصيني شي جين بينج أن الصين تواصل الإصلاحات التي بدأتها والتي ساعدت على دفع النمو الاقتصادي لسنوات عديدة، مشيرًا إلى الطفرة الصناعية التي قامت بها الصين والتي ساهمت في رفع مستوى معيشة الشعب الصيني وخلق طبقة متوسطة جديدة قامت بتعزيز القوة الشرائية للاقتصاد.

وكرر الرئيس الصيني التزام بلاده بالإصلاحات التي تسير بخطى نابعة من الإرادة الداخلية للإصلاح والتنمية، وأضاف "كما قلت في دافوس 2017 ، الصين ملتزمة بمبادئ العولمة والانفتاح التجاري".

وقد حضر الاجتماع المصغر نخبة من الشخصيات العالمية السياسية والاقتصادية من بينهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، ووزير الخزانة الأمريكي الأسبق هنري بولسون، والسيد ديفيد روبنستين رئيس المجموعة المالية العالمية كرلايل، والسيد كيفن رود رئيس وزراء استراليا الأسبق، بالإضافة إلي قيادات من الحزب الصيني الحاكم وعلي رأسهم المفاوض الرئيسي للتجارة ليو هيي.

وقد عٌقد اللقاء في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وهى القاعة المخصصة لجلسات برلمان مجلس الشعب الصيني والاجتماعات على المستوى الوطني لمختلف المنظمات الاجتماعية والسياسية والاحتفالات بالمناسبات الوطنية.

وقد تحدث الرئيس الصينى عن أهمية الابتكار في الوقت الراهن، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم خلال المائة عام الماضية، بحيث أصبح العالم يعيش فى ثورة علمية وتكنولوجية وتحول صناعي.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للرئيس الصينى على دعوتها للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، وأكدت على عمق العلاقات السياسية والإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى نجاح نموذج التطور الاقتصادي والاجتماعي للصين، وأهمية هذا النموذج للدول الناشئة الأخرى.

وأشادت الوزيرة باهتمام الصين بعقد مؤتمرات دولية تناقش بشفافية التحديات الاقتصادية التي تواجهه العالم اليوم ومنها منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، ومؤتمر التعاون وشراكات الاستثمار الصينية الأفريقية الذي أقيم في يونيه الماضي.

وأضافت أن السياسات الوقائية والإنغلاقية الحالية تؤدي إلى توترات في التجارة العالمية، وأنه في هذا السياق أصبح الوضع العالمي يتسم بالشكوك وعدم اليقين،