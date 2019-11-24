تفاصيل صادمة.. فيديو يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني

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وكالات - سارة أشرف

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امن فلسطين

وثق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، مقطع فيديو للإرهاب النفسي والجسدي الذي مارسه جنود إسرائيليون بحق فلسطيني يبلغ 13 عامًا، من مدينة الخليل.

المركز قال في تقرير صادر عنه أمس السبت، إن ما تعرض له الصبى عبد الرازق إدريس ليست حالة استثنائية، إنما جزء من روتين العنف اليومي الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد قوات الجيش الإسرائيلي.

ونقل المركز توثيقًا لشهادة "إدريس" قائلاً: "في يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019، أغلقوا مدرستنا نحو الساعة العاشرة وأرسلونا جميعًا إلى منازلنا بعد أن ألقى الجنود قنابل غاز داخل ساحة المدرسة وقربها، يقع منزلنا على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من المدرسة، وعندما وصلت إلى مدخل جبل جوهر انقض علي فجأة جنديان وأخذا في جري نحو جيب إسرائيلي، حملني أحد الجنديين وأدخلني إلى الجيب ثم عصب عيني.


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