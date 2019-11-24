  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:26 م
بحث متقدم
ارشيف

الرصاصة لا تزال في رأسي.. تفاصيل جديدة عن المصور "عمارنة"

ارشيف

شوط أول سلبى بنهائي آسيا.. و«الزعيم» يقترب

الوليد بن طلال

الوليد بن طلال يجهّز لهذا الأمر بالمملكة

هاني شاكر

هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن .. ويتعامل بأسلوب بلطجي

ترامب

محامي الرئيس الأمريكي يلوح بـ"طوق الأمان" ضد خيانة ترامب

الهلال

بث مباشر لنهائى دورى أبطال آسيا

ارشيف

«سيلفى» يتسبب فى تصادم طائرتين أمريكيتين

الملك سلمان والأمير تميم

مستشار بن زايد: إنهاء الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه

تحطيم زجاجات خمر

خسائر بآلاف الدولارات.. تحطيم زجاجات خمر في دولة أوروبية

ارشيف

تفاصيل صادمة.. فيديو يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني

محامي الرئيس الأمريكي يلوح بـ"طوق الأمان" ضد خيانة ترامب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

علي محمود

أخبار متعلقة
#

ترامب: لا أفضّل لقاء روحاني بعد هذا الأمر

#

ترامب يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيدرالي الأمريكي"

#

ترامب يواصل الهجوم على 4 برلمانيات من أصول أجنبية

#

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي و"ترامب"

عزل ترامب

الرئيس الأوكراني

محامي ترامب

جوبايدن

مساعدات العسكرية

استبعد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  إقدام الأخير على التضحية به؛ لذلك يحتفظ بمواد تدين أسرة منافسه جو بايدن، سيتم نشرها حال اختفائه.

وقال جولياني الذي شغل منصب عمدة نيويورك، في وقت سابق، وفقًا لـ"روسيا اليوم"، لقناة "فوكس نيوز" إنه كثيرًا ما يسمع تكهنات بأن ترامب يمكن أن "يضحي" به إذا لزم الأمر؛ وعلى الرغم من أنه يرفض تصديق احتمال تدهور علاقاته مع ترامب، إلا أن لديه "طوق أمان" في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.

وكتب جولياني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البيان الذي أدليت به عدة مرات حول التأمين في حال تم التضحية بي، هو عبارة عن مستندات في أمانتي تظهر أن عائلة بايدن حققت لحوالي أربعة عقود مكاسب مالية من مركزها الرسمي. وإذا اختفيت سوف تظهر (المستندات) فورا".

وتجري في الكونجرس الأمريكي، جلسات تحقيق علنية خاصة بإرجاء رئيس الدولة ترامب تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا؛ حيث طالب مقابل تقديمها بالتحقيق ضد خصمه السياسي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر، اللذين كانا يعملان في شركة أوكرانية، ويشتبه الديمقراطيون بأن جولياني قد يكون لعب دورا نشطا في هذا الموضوع.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 18 شخصًا إثر حادث تصادم طائرة بحي سكني
» شاهد.. رقص حلا شيحة في حفل تامر حسني
» ميزة جديدة لـ فيس بوك تبهر مستخدميها
» أسماء حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز
» سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته
» سفراء دول أجنبية يقدمون مقترحاتهم لمواجهة التغير البيئي في مصر
» ذعر فى الخرطوم بسبب أسد هارب وأنثاه
» تعرف على ابنة رشوان توفيق الذي رفض دخولها التمثيل
» تصريحات مهمة للرئيس الصيني عن الولايات المتحدة وأفريقيا
» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» سمية الألفي تكشف حقيقة قصة حب ليلي علوي وفاروق الفيشاوي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية