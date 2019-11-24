الرصاصة لا تزال في رأسي.. تفاصيل جديدة عن المصور "عمارنة"

24 نوفمبر 2019 - 12:50 م

بعث المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعينه، رسالة إلى العالم العربي ليطمئنهم على حالته الصحية.

وقال "عمارنة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten " اليوم الأحد، إنه أجرى 3 عمليات منذ الإصابة حتى الآن، آخرهم كانت قبل يومين من الآن، وجرى استئصال فيها عينه اليسرى، موضحًا أنه يتبقى له 3 عمليات أخرى.

وأوضح أن الرصاصة لا تزال في رأسه، مضيفًا: "وجود الرصاصة في رأسي يشكل خطر وإزالتها يشكل خطر أيضًا على حياتي".