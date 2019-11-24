  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:26 م
بحث متقدم
ارشيف

الرصاصة لا تزال في رأسي.. تفاصيل جديدة عن المصور "عمارنة"

ارشيف

شوط أول سلبى بنهائي آسيا.. و«الزعيم» يقترب

الوليد بن طلال

الوليد بن طلال يجهّز لهذا الأمر بالمملكة

هاني شاكر

هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن .. ويتعامل بأسلوب بلطجي

ترامب

محامي الرئيس الأمريكي يلوح بـ"طوق الأمان" ضد خيانة ترامب

الهلال

بث مباشر لنهائى دورى أبطال آسيا

ارشيف

«سيلفى» يتسبب فى تصادم طائرتين أمريكيتين

الملك سلمان والأمير تميم

مستشار بن زايد: إنهاء الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه

تحطيم زجاجات خمر

خسائر بآلاف الدولارات.. تحطيم زجاجات خمر في دولة أوروبية

ارشيف

تفاصيل صادمة.. فيديو يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني

الوليد بن طلال يجهّز لهذا الأمر بالمملكة

الحياة السياسية

الوليد بن طلال
الوليد بن طلال

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تعرف على الفنان المصري الذي سيجسد دور "خالد بن الوليد"

#

رد فعل غير متوقع لمسنة عند رؤيتها الوليد بن طلال

#

فنان شهير برفقة الأمير الوليد بن طلال.. لهذا السبب

#

بن سلمان يتلقى اتصالا عاجلا من باكستان لهذا الأمر

أخبار السعودية

أرامكو

الوليد بن طلال

الاكتتاب

عائلة العليان

نقلت وكالة "بلومبوج" الأمريكية، عن مصادر لها أن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، وعائلات سعودية كبرى، قررت استثمار مبالغ كبيرة في اكتتاب شركة "أرامكو".

يأتي هذا في الوقت الذي تتفاوض فيه المملكة مع أغنى مواطنيها من أجل شراء أسهم لـ"أرامكو" في طرحها العام الأول.

وجاء اسم الوليد بن طلال وعائلة العليان، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال العاملين في مجال النفط كأبرز الأسماء المشاركين في الاكتتاب.

وبحسب المصادر فإن عائلة الملياردير العليان تفكر في شراء أسهم "أرامكو" بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية.

يذكر أن عائلة العليان تمتلك حصة كبيرة في مصرف "كريدي سويس" السويسري.

كما أن الوليد أجرى محادثات لتخصيص مبلغ كبير للاكتتاب العام.

وأضافت المصادر أن ممثلي "أرامكو" تواصلوا أيضًا مع عائلة المجدوعي، التي تعمل في مجالات عدة، منها توزيع سيارات "هيونداي موتور" في السعودية والخدمات اللوجستية، للدخول في هذه الاستثمارات.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 18 شخصًا إثر حادث تصادم طائرة بحي سكني
» شاهد.. رقص حلا شيحة في حفل تامر حسني
» ميزة جديدة لـ فيس بوك تبهر مستخدميها
» أسماء حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز
» سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته
» سفراء دول أجنبية يقدمون مقترحاتهم لمواجهة التغير البيئي في مصر
» ذعر فى الخرطوم بسبب أسد هارب وأنثاه
» تعرف على ابنة رشوان توفيق الذي رفض دخولها التمثيل
» تصريحات مهمة للرئيس الصيني عن الولايات المتحدة وأفريقيا
» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» سمية الألفي تكشف حقيقة قصة حب ليلي علوي وفاروق الفيشاوي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية