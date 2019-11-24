الوليد بن طلال يجهّز لهذا الأمر بالمملكة

24 نوفمبر 2019 - 01:05 م

نقلت وكالة "بلومبوج" الأمريكية، عن مصادر لها أن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، وعائلات سعودية كبرى، قررت استثمار مبالغ كبيرة في اكتتاب شركة "أرامكو".

يأتي هذا في الوقت الذي تتفاوض فيه المملكة مع أغنى مواطنيها من أجل شراء أسهم لـ"أرامكو" في طرحها العام الأول.

وجاء اسم الوليد بن طلال وعائلة العليان، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال العاملين في مجال النفط كأبرز الأسماء المشاركين في الاكتتاب.

وبحسب المصادر فإن عائلة الملياردير العليان تفكر في شراء أسهم "أرامكو" بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية.

يذكر أن عائلة العليان تمتلك حصة كبيرة في مصرف "كريدي سويس" السويسري.

كما أن الوليد أجرى محادثات لتخصيص مبلغ كبير للاكتتاب العام.

وأضافت المصادر أن ممثلي "أرامكو" تواصلوا أيضًا مع عائلة المجدوعي، التي تعمل في مجالات عدة، منها توزيع سيارات "هيونداي موتور" في السعودية والخدمات اللوجستية، للدخول في هذه الاستثمارات.