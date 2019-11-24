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"جباية" جديدة على ملاك العقارات..

27 مليار ريال شهريًا حجم الإتاوات الحوثية على اليمنيين

عرب وعالم

حوثيون
حوثيون

علي محمود

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اليمن

الحوثيون

صنعاء

ميليشا الحوثى

اصحاب العقارات

فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية إتاوة جديدة على اليمنيين، حيث تمثلت في فرض نوع من الجباية على أصحاب العقارات في صنعاء.

وقال رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا للحوثيين"، محمد علي الحوثي، وفقًا لموقع "العربية"، "إن بيوت صنعاء بنيت من قبل المسئولين الفاسدين، بغرض الاستفادة من الإيجار وغسيل الأموال.

وأضاف في تغريدة له على "توتير": "أن المنازل التي بنيت قبل 21 سبتمبر 2014م، قبل سيطرة الميليشيات على صنعاء، بنيت من قبل المسئولين الفاسدين والتجار والضباط وناهبي أراضي الدولة، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على أصحاب المنازل بصنعاء.

فيما أعلن عدد من التجار في العاصمة اليمنية صنعاء؛ بسبب هذه الجبايات المستمرة، إفلاسهم، حيث أغلق البعض متاجرهم وشركاتهم؛ نتيجة تعرضهم لعمليات استنزاف وابتزاز من قبل ميليشيات الحوثي؛ بسبب فرض إتاوات وجبايات عليهم، وإجبارهم على دفع رسوم جمركية على السلع والبضائع مرة ثانية عند منافذ جمركية استحدثتها الميليشيات في مداخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقدر اقتصاديون في البرلمان حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات من التجار بنحو 27 مليار ريال شهريا.

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