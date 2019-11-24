السعيد: ربنا ياخد من عمري ويعطي لأمير الكويت

24 نوفمبر 2019 - 01:57 م

ثمنت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد ما قام به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح تجاه النائب السابق وليد الطبطبائي.

وكتبت السعيد على حسابها في تويتر: "منهو مثل الكويت.. صاحب السمو يبعث ببرقية عزاء للنائب السابق وليد الطبطبائي بوفاة والدته الله يرحمها.. الله يحفظ الكويت وأهلها وشيوخها ويأخذ من عمري ويعطي أميرنا الغالي أمير الإنسانية.

وأضافت أيضًا: "كنا نقول إن سمو الشيخ ناصر المحمد صاحب القلب الكبير.. شيخ ولد شيخ ولد حاكم حفيد حكام يتعامل مع الشعب كله على أنهم أبناؤه.. هكذا تعلم من أستاذه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وكنتوا تتهمونا بأبشع الاتهامات.. أعتقد هذي الصورة تؤكد لكم إن نظرتنا كانت أعمق من نظرتكم مهو".

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد بعث ببرقية عزاء للنائب السابق وليد الطبطبائي في وفاة والدته، كما تم السماح له بحضور العزاء من إسطنبول إلى الكويت.



