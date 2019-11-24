إمام الحرم المكي: الهلال بطلاً لآسيا بفضل دعائى

24 نوفمبر 2019 - 02:13 م

نشر عادل الكلبانى إمام الحرم المكى السابق، تغريدة بدعائه لفريق الهلال السعودى خلال مواجهته لفريق أمام باوراوا الياباني، فى نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال "الكلبانى" قبل انطلاق المباراة خلال تدوينة له عبر "تويتر": "من أجل أحبابي الهلاليين، إن شاء الله بعد قليل تفرحون".

وبعد انتهاء اللقاء وحسم الهلال لنتيجة المباراة ذهابا وإيابا بنتيجة 3 / صفر، غرد أمام الحرم السابق قائلاً: "شفتوا كيف دعاي جاب لكم الكأس".

ونجح الهلال السعودى فى حسم اللقاء لصالحة بهدفين أحرزهم سالم الدوسرى فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وأضاف فيكتو جوميز الهدف الثاني فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ليتوج الهلال بتلك النتيجة باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى بنسخته الجديدة.