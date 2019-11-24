قرار مفاجئ لـ تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ

نادي الهلال

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، عن مفاجأة لكل متابعيه بسبب فوز نادي الهلال السعودي، في إطار مباريات دوري أبطال آسيا.

وكتب "آل الشيخ" في تغريدته، حيث قال: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال.. وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل، مع التغريدة، وجاءت التعليقات كالأتي: "مبروك للهلال عاش الزعيم".

وفاز نادي الهلال السعودي، بنتيجة 2-صفر على نظيره الياباني، في إطار دوري أبطال آسيا، المؤهل لكأس العالم للأندية.


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