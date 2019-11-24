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حنان مطاوع تتعرض لموقف محرج بسبب صورة ابنتها

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حنان مطاوع
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انستجرام

حنان مطاوع

صورة ابنتها

تعرضت الفنانة حنان مطاوع، لموقف محرج، عبر حسابها على إنستجرام، من قبل أحد متابعيها، بسبب نشرها صورة لابنتها.

وقد نشرت حنان مطاوع، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لابنتها، أماليا، ولكن دون إظهار وجهها، ليعلق عليها أحد المتابعين بعبارة "مستفزة"، حيث قال: "لما مش هتبيني وشها بتنزلي صورتها ليه".

وعلقت حنان على صورة ابنتها، قائلة: "يااااااارب احفظها واسعدها وارض عنها، واسعد كل الناس♥? صباح المحبة?".

وكان قد فاجأت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها منذ فترة بولادته لابنتها "أماليا"، حيث إنها لم تفصح عن الأمر طول فترة حملها.


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