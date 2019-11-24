بغداد.. عصابات لحرق البنك المركزي وأملاك عامة

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وكالات - سارة أشرف

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شرطة البصرة

حالة التأهب القصوى

احتجاجات البصرة

تظاهرات العراق

تحاول بعض العصابات الوصول إلى البنك المركزي وأهداف حيوية أخرى وتقوم بحرق المحال التجارية والأملاك العامة والخاصة، وفقًا لما أعلنته قيادة عمليات بغداد

وأضافت القيادة فى بيان لها الأحد، أنهم ليسوا متظاهرين سلميين، لذا سيتم التعامل معهم بحزم، حسب الإجراءات القانونية الرادعة".

وأعلن الناطق باسم القوات العراقية، أن عصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية وأملاك المواطنين.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس السبت، عن مقتل ثلاثة محتجين وإصابة العشرات، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظة كربلاء.


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