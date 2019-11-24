إشادة سعودية بـ"أبوتريكة" بعد فوز "الهلال"

24 نوفمبر 2019 - 04:26 م

أثنى عشرات النشطاء السعوديين عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق، بعد تغريدته التي أشاد فيها لنادي الهلال السعودي عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا.

والهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.

وقال محمد أبوتريكة عبر حسابه على موقع "تويتر" :"هناك أندية ولدت لحصد البطولات منها الهلال السعودي ...مبروك لزعيم آسيا بطولة دوري أبطال آسيا ...ما لها غير الزعيم فرحة كبيرة وفوز عظيم مبروك لكل العرب".

وأشاد سعوديون بتغريدته واصفينه بـ"الأسطورة"، ومثنين على تحيزه للفرق العربية ودعمه لهم في كل البطولات.

وجاء هدف الهلال الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 74، بعد تمريرة رائعة من زميله جوفينكو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يأتي زميلهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 93.

وشهدت المباراة هجومًا وضغطًا قويًا من قبل لاعبي الهلال عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري، أملًا في الحفاظ على حظوظ الزعيم في التتويج باللقب القاري.

كما قام لاعبو الفريق الفريق الياباني بالهجوم على مرمى عبد الله المعيوف حارس الهلال لإحراز هدف التقدم، ولكن دفاعات الزعيم كانت تتصدى لهم.

وكان الهلال حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.

بهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي إلى كأس العالم للاندية ليواجه الترجى التونسى، ممثل أفريقيا فى أول مباراة بالبطولة.