بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي

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عرب وعالم

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الطيب حسين

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وانهالت التغريدات حول الواقعة، إلا أن النقطة التي كانت محل جدل هو ديانة الزوج، حيث ظهر رفض واضح لهذا الزواج واصفين إياه بالباطل لأنه محرم.

جاء هذا في الوقت الذي أكد أن الزوج أعلن إسلامه، وحضر إلى الكويت وخطبها رسميًا من والدها.


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