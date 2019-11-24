لحظة ضبط شاب وفتاة أثناء إلقائهما جثة في ترعة المريوطية

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خيانة

جثة

شاب

فتاة

ترعة المريوطية

تمكن أحد الشباب بمساعدة الأهالي، من ضبط  أحد الشباب (عامل) وفتاة (ربة منزل)، أثناء محاولة التخلص من جثة بإلقائها في ترعة المريوطية.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة ضبط المتهمين ومحاصرة الأهالي لهما وبجوارهما الجثة التي لم يتعرف عليها بعد.

فيما قام الأهالي بالاتصال بقسم الهرم وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، وتحفظت على الرجل والسيدة لعرضهما على النيابة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة هوية الجثة وسبب إقدامهما على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.

وظهر في الفيديو السيدة والرجل وقد أجبرهما الأهالي على الجلوس على الأرض ووضع إيديهما خلف رأسهما، فيما طالب البعض من الأهالي باستحقاقهم الموت في الحال.

وأثارت الجريمة ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون المتهمان أقدما على ارتكاب فعلتهما في "عز النهار"، مطالبين بسرعة إعدامهما.

ورجح البعض أن تكون الجثة لزوج هذه السيدة، كون مثل هذه الحوادث شائعة الحدوث في الفترة الأخيرة، حيث شهدت سوهاج حادثة شبيه قتلت فيها الزوجة زوجها بمساعدة عشيقها، وقاما بإلقاء جثته في إحدى الترع.

وحكمت محكمة جنايات سوهاج أمس على المتهمين بإحالة أوراقهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي لإعدامهما.


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