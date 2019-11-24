» قبل مواجهة الأهلي.. النجم يسقط في "فخ" التعادل أمام بن قردان

24 نوفمبر 2019 - 05:46 م

سقط فريق النجم الساحلي في فخ التعادل الإيجابي أمام منافسه اتحاد بن قردان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمع الفريقين اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ9 من الدوري التونسي.

تقدم النجم عن طريق داروين جونزاليس في الدقيقة السادسة، وتعادل صبري العماري لاتحاد بن قردان في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 49 من عمر المباراة طرد مهاجم النجم كريم العريبي بعد تدخل عنيف مع لاعب الخصم، ليُكمل الفريق الساحلي اللقاء بـ10 لاعبين.

بتلك النتيجة رفع النجم الساحلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بينما رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 16 نقطة متساويًا مع الترجي التونسي صاحب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن النجم الساحلي يستعد لمواجهة الاهلى يوم 29 نوفمبر الجاري بملعب "رادس"، في الجولة الأولى بدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.