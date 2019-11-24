أكثر 5 جُمل إيلامًا للفتاة

24 نوفمبر 2019 - 05:51 م

الفتيات اللاتي تعشن في مصر أو في معظم دول الشرق الأوسط ، دائمًا يسمعن جمل تتسبب في إيلامهن، ولكن في بعض الأحيان يلقون بعض الكلمات التي تجعل الفتيات أكثر إيلامًا فيقولون لهم هذه الجمل الخمس التي تحكم حياتهم:

"الست مالهاش غير بيتها و جوزها"

بعد التخرج فى الجامعة، وأحيانًا قبل التخرج، عائلتك تبدأ تدفعك نحو الزواج، وإقناعك ان هذه هي الطريقة المناسبة لديك لحياتك المستقلة. وكأن البنت لم تُخلق الا لبيت زوجها. ولازم يوصلها إحساس بالخوف أن القطار سوف يفوتها مع أن له ميعاد ثابت سوف يصل فيه.

"الأولوية مش لشغلك"

هذا المجتمع يجعل تحديد الأولويات الخاصة بك، ويجب أن لا تضعي حياتك المهنية بالمرتبة الأولى. أيا كانت، هذا المجتمع لا يفهم لماذا تضعي الكثير من الجهد في بناء مهنة لائقة مثل زوجك.

"مفيش بنت تسافر لوحدها"

إذا كنت فتاة محظوظة، سوف توافق عائلتك على السفر وحدك للدراسة، ولكن إذا كنت حصلت على عرض عمل في مكان آخر، (في الغالب) إنك لن تكوني قادرة لاتخاذ مثل هذه الفرصة لأنك "سوف تكوني وحدك" فيرفضون.

"لبسك هو اللي بيخلي الشباب يتحرشوا بيكي"

وهن الفتيات، يعانين من هذا التصور على مختلف المستويات؛ إذا كنت ترغب في ارتداء ثوب للعمل، أنت بالتأكيد سوف تكوني معرضة للتحرش الجنسي. ولكن إذا كنتي ترتدي بنطلون جينز، سوف تظهري في نظرهم كالبنت غير المحترمة فانتظري أن تتعرضي للتحرش الجنسي، أيضًا! فاجلسي في المنزل أو اذهبي بسيارتك لتكوني في آمان، أو إرتدي اللباس المناسب.

إنت فاكرة نفسك جميلة؟

لأننا نعيش في بلد يحكم الناس فيه على بعض من خلال مظهرهم، لقد سمعنا جميعًا هذه الجملة الشهيرة: "لماذا تفعل ذلك وهي لست جميلة في الأصل؟ فهل تعتقد انها جميلة أو شيء من هذا؟".