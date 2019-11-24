التعديلات الجديدة لمواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

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المصريون

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الكونفدرالية

كاف

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن المواعيد الجديد لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بداية من الدور الثاني لدور المجموعات بالمسابقة الإفريقية وحتى النهائي.

ويلعب الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بيما يشارك بيراميدز والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

الجولة الرابعة: 10 و11 يناير المقبل بدلاً من 14 و15 فبراير.

الجولة الخامسة: 24 و25 يناير بدلاً من 21 و22 فبراير.

الجولة السادسة: 31 يناير والأول من فبراير بدلاً من 6 و7 مارس.

وتقام قرعة دور ربع النهائي يوم 9 فبراير، على أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 28، 29 فبراير، والأول من مارس، وتلعب مباريات الإياب أحد أيام 6، 7 و8 مارس.

وتلعب مباريات ذهاب نصف النهائي، أحد أيام 1، 2 و3 مايو، بينما تقام مباريات الإياب، أحد أيام 8 أو 9 مايو.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مايو المقبل، بينما يقام نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 24 من الشهر ذاته.

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