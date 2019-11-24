حسن حسني: "أخاف أن أموت ولا أحد يسئل عني"

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الفنان حسن حسني
الفنان حسن حسني

محمد فضل- متابعات

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مصر

وفاة

فنان

نقيب الممثلين

حسن حسني

خرج الفنان الكبير حسن حسني عن صمته للرد على الشائعات التي تكررت عن وفاته، والتي كان آخرها اليوم الأحد، مؤكدًا انه بصحة جيدة.

وكشف الفنان القدير عن غضبه من هذه الشائعات التي سببت صدمة بين جمهوره وأصدقائه ومحبيه، كما تخوف في الوقت ذاته من أن يموت بالفعل ولا أحد يسئل عنه، معللًا ذلك بأنه يتلقى اتصالات عند الشائعات بوفاته والتي بلغت هذا العام حوالي 4 مرات فيقوم بنفيها لكن يخاف أن يموت بالفعل فيظن أصدقائه أنها شائعات ولا يسئل عنه أحد.

وقال "حسني" في تصريحات نقلها "الوطن"، أنه لا يعلم من وراء هذه الشائعات التي وصفها بالسخيفة، قائلًا : "إذ أكون جالسا فجأه وتنهال علي اتصالات تسألني هل أنت بخير، سمعنا خبر عن وفاتك، شيء أصبح سخيف جدا ومقرف".

وتابع :"موتوني هذا العام إلى الآن 4 مرات، وأخشى أن تحدث وفاتي بالفعل، ولا أحد يسأل عني ويعتقدها شائعة من كثرة الشائعات التي أكذبها".

كما طمأن الفنان محبيه أنه بخير وصحة جيدة، مطالبًا من ينشرون الشائعات أن يتقوا الله.

وكانت أخبار انتشرت صباح اليوم الأحد، تفيد بوفاة الفنان حسن حسني، قبل ان يخرج نقيب الممثلين، الفنان أشرف زكي، وينفيها، مؤكدًا أن الفنان حسن حسني بخير، ويتمتع بصحة جيدة، ومقيم في منزله رفقة أفراد عائلته، مضيفًا أن هذه الشائعة تكررت كثيرًا.


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