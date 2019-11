الجيش الأمريكي يتحدى "ترامب" ويرفض قراره.. والأخير يغضب

كشفت وكالات أنباء، أن البحرية الأمريكية، تعمل على طرد جندي تورط في جرائم خلال تواجده بالعراق عام 2017.



القوات البحرية

ويندرج الجندي تحت قيادة القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية، حيث تعد المساعي الأخيرة، تحديًا للرئيس دونالد ترامب، الذي أعرب عن غضبه تعليقًا على إجراءات البحرية في بلاده.

واتُهم الجندي الذي يدعى، إدوارد غالاغر بعرقلة مجرى العدالة، والتهمة الأبرز التي أدين جرائها هي قتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم داعش طعنا ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق.



تبرئة الجندي

وعلى الرغم من تبرئته من أغلب هذه الجرائم، في شهر يوليو الماضي، إلا أنه أدين بسبب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.

تدخل الرئيس الأمريكي جاء عندما أصدر قرارًا في 15 نوفمبر الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي، إلا أن البحرية الأمريكية أطلقت قبل أيام هذا إجراء قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم.





The Navy will NOT be taking away Warfighter and Navy Seal Eddie Gallagher’s Trident Pin. This case was handled very badly from the beginning. Get back to business!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019