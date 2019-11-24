شاهد.. فنانة مصرية تسافر تركيا وتلتقي بـ"بوراك"

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نهال نبيل
نهال نبيل

محمد فضل

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تركيا

فنانة مصرية

بوراك

نهال نبيل

تواجدت الفنانة المصرية والمطربة المصرية نهال نبيل، في تركيا، والتقت بالشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، داخل مطعمه في إسطنبول.

ونشرت المطربة، نهال نبيل، عبر حسابها على موقع "إنستجرم"، صورتها مع الشيف بوراك، وكتبت عليها : "استمتعت حقيقي بالشو وبالأكل شكرا"، معقبة بهاشتاجات "إسطنبول وتركيا".

والشيف التركي "بوراك" من أشهر الطباخين في العالم، وياكل لديه في مطعمه العديد من المشاهير سواء سياسيين أو فنانين أو إعلاميين.

وقبل ذلك ظهر "بوراك" بصحبة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال زيارة إلى منزلها وشاركها في إعداد الطعام، ونشرت وقتها "نانسي" فيديو من الزيارة معبرة عن سعادتها به وبأكله المميز واعده إياه بزيارته في مطعمه بإسطنبول.

ويحظى الشيف التركي بمتابعة الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر فيديو من أكلات مختلفة بطرق شهية تجذب الجميع لها.

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