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رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان إلى 65 جنيهًا للفرد

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حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

الطيب حسين

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حديقة الحيوان

سعر تذكرة حديقة الحيوان

تذكرة حديقة الحيوان

تذكرة حديقة الحيوان بـ65 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة، الموافقة على إلغاء إجازة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الأبواب أمام المواطنين لكن بأسعار خاصة.

تذكرة حديقة الحيوان بـ"65 جنيهًا"

وذكر مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة، أن سعر الدخول سيكون 65 جنيهًا للفرد، سواء للمجموعات الخاصة أو طلاب مدراس اللغات والمدارس الدولية.

5 جنيهات لحديقة الحيوان باقي أيام الأسبوع

وحول الأسعار الحالية، التي يتم الحجز بناء عليها، أكدت الهيئة استمرار العمل بها طوال أيام الأسبوع  وهو 5 جنيهات فقط.

وذلك مراعاة للفئات البسيطة من الزوار واستغلال يوم الإغلاق وهو الثلاثاء في توفير زيارات ذات طبيعة خاصة لهذه الفئات.

طلبات واردة لحديقة الحيوان

وفي تصريحات له، كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، سبب اتخاذ هذا القرار، عن أنه تمت الموافقة عليه بعد الطلبات الواردة لحديقة الحيوان من بعض المجموعات الخاصة التي ترغب في زيارة الحديقة في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

زيارات خاصة لحديقة الحيوان

ولفت، إلى أن هذه المجموعات ترغب في زيارات خاصة لحديقة الحيوان والاستمتاع بها، بعيدًا عن التكدس في الأيام العادية.

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