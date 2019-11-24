  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

عائشة الشاطر

النائب العام يوجه بالتحقيق في شكوى "عائشة الشاطر"

شهد

النائب العام يحسم الجدل في وفاة الطالبة "شهد"

الثوم

7 فوائد مذهلة تجعلك لا تتوقف عن تناول الثوم بشكل يومي

فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري

«الشيخ الحصري».. قصة «عنقود العنب» الذي يأكل منه الناس حتى الآن

نهال نبيل

شاهد.. فنانة مصرية تسافر تركيا وتلتقي بـ"بوراك"

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يرفض تنفيذ قرار النيابة: "مش من اختصاصكم"

الفنان حسن حسني

حسن حسني: "أخاف أن أموت ولا أحد يسئل عني"

أرشيفية

هل يجوز للعاقد أن يعاشر زوجته قبل الزفاف؟

عفاف شعيب

سبب غريب وراء زواج «عفاف شعيب» وآخر أكثر غرابة وراء طلاقها

العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة بشقتها

الصفحة الأخيرة

جثة
جثة

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة فى زفة مغربي على هودج

#

فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"

#

هجوم على فنانة شهيرة بسبب "حديث نبوي"

#

فنانة شهيرة تبكي على الهواء بسبب ابنها

كوريا الجنوبية

كوهارا

بوب كوري

وفاة فنانة

عثرت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية، على جثة نجمة موسيقى البوب كو هارا، 28 عامًا جثة هامدة بشقتها.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إنه تم العثور على الجثة بمنزل الفنانة السابقة بفريق راب كوري جنوبي، في منزلها جنوبي العاصمة سول.

شهرة "كو هارا"

وكانت "كو هارا" مغنية سابقة في فريق نسائي لموسيقى البوب الكوري، إلا أنها كانت معروفة في عدة مناطق باسم "آسيا"، والتي كانت قبيل وفاتها قد انتقدت بشدة التنمر على شبكة الإنترنت.إلا أن الذي أثار عدة تساؤلات حول الوفاة، هو وفاة نجمة بوب أخرى هي سولي، والتي كانت أيضًا من أعضاء فريق "إف أكس" النسائي وصديقة مقربة من كو.


وفاة صديقة "كو هارا"

وتوفيت "سولي" عقب حديثها عن التنمر عبر شبكة الإنترنت، حيث تم العثور على جثتها داخل المنزل الذي تقطن به في شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت الوكالة، أن الفنانة التي عثر على جثتها كانت تعاني مؤخرًا من الاكتئاب، حيث طلبت من جمهورها على مواقع التواصل في يونيو الماضي دعمًا إيجابيًا خلال هذه الفترة، بعد العثور عليها فاقدة الوعي في منزلها حيث تم نقلها للمستشفى.

موسيقى البوب الكورية 

يشار إلى أن العام 2008 كان بداية انطلاق "كو" العمل في فريق "كارا"، والذي كان يضم 4 غيرها، ولفتت الوكالة إلى أن هذه الفرقة النسائية ساهمت في انتشار موسيقى البوب الكورية، مشيرة إلى أنها غزت دولًا أخرى غير كوريا الجنوبية لا سيما الصين واليابان حيث حظيت بمتابعات كبيرة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي
» "الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"
» إشادة سعودية بـ"أبوتريكة" بعد فوز "الهلال"
» مقتل 111 عراقيًا في الاحتجاجات
» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة العربية
» العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة بشقتها
» بالفيديو.. نجم الهلال يفاجئ "تركي آل الشيخ" بإحدى أغانيه
» قبل مواجهة الأهلي.. النجم يسقط في "فخ" التعادل أمام بن قردان
» رسالة عاجلة من محمود الخطيب لـ«آل الشيخ».. تعرف عليها
» "حنان مطاوع" تتعرض لموقف محرج بسبب صورة ابنتها
» "شرطة البصرة" تعلن حالة التأهب القصوى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية