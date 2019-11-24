» مقتل 111 عراقيًا في الاحتجاجات

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بغداد

العراق

احتجاجات العراق

قطع الكهرباء ببغداد

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأحد، بحسب قناة العربية.

جاء هذا في الوقت الذي كشف خلاله، وزير الصحة جعفر علاوي، عن عدد قتلى التظاهرات التي شهدتها البلاد.

وذكر أن العدد ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين وقوات الأمن، منذ بدء الاحتجاجات، مشيرًا إلى أنه لم يتم استخدام أي مواد سامة في الغاز المسيل للدموع الذي تم استخدامه من قبل الأمن.

وشهد اليوم الأحد، توجه آلاف طلاب الجامعات، إلى ساحة التحرير، عقب اشتباكات قوية مع الأمن الليلة الفائتة، ما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة عدد آخر.

وصباح اليوم، استخدمت الشرطة العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ضد المحتجين في شارع الرشيد، حيث حاولوا الوصول إلى البنك المركزي، ما تسبب في إصابة 15 محتجاً على الأقل.

ووصفت السلطات العراقية بالعصابات، مشيرة إلى أن هدفها بحرق المحال التجارية والأملاك العامة والخاصة، بحسب تصريحات لقائد عمليات بغداد ، الفريق الركن قيس المحمداوي.

وتوعد "المحمداوي" بعدم التهاون في مواجهة المحتجين، مصرحًا بـ"أنهم ليسوا متظاهرين سلميين، لذا سيتم التعامل معهم بحزم".


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