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شيفيلد يخطف تعادلًا مثيرًا من مانشستر يونايتد

الرياضة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

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مانشستر يونايتد

المصريون

شيفيلد

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهجاف لكل منهما مباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد التي جمعتهما اليوم الأحد على على ملعب برامال لين، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

سجل جون فليك هدف التقدم لفريق شيفيلد يونايتد فى الدقيقة 19، وأضاف ليس موسيت الهدف الثاني فى الدقيقة 52، ثم أمطر لاعبو مانشستر شباك شيفيلد بـ3 أهداف عن طريق ويليامز وجرينوود وراشفورد فى الدقائق 72 و77 و79 على التوالي ولكن كان.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فى المقابل يعتبر شيفيلد يونايتد واحدًا من أبرز الفرق هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة.



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