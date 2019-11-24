» بعد تتويج الهلال.. «هنيدي» يفاجئ «آل الشيخ» بهذا الطلب

أمير سعد
داعب الفنان محمد هنيدي، المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز الهلال باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.
جاءت مداعبة هنيدي بعدما أعلن «آل الشيخ» عن خصم 50% اليوم الأحد، لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما بمناسبة فوز الزعيم.
وطلب «هنيدي» من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إقامة حفلة كبيرة في موسم الرياض احتفالًا بتتويج الهلال باللقب الغائب عن خزانه منذ سنوات.
يذكر أن الهلال السعودي، حصل على دوري أبطال آسيا بعد فوزه علي العملاق أوراوا اليابانى، بهدفين دون رد، اليوم الأحد، علي معلب سايتاما 2002، ليتفوق في مجموع المباراتي بثلاثة أهداف دون رد.
وكان تركي آل الشيخ تلقى رسالة تهنئة من محمود الخطيب بعد فوز الهلال باللقب الآسيوي، متمنيًا أن يسير الأهلي على هذا المنوال في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.
يذكر أن فوز الهلال باللقب للمرة الثالثة في تاريخه جاء بعدما نجح في فك عقدة المباراة النهائين بعد الخسارة في نسختين ماضيتن أمام سيدني الأسترالي عام 2014 وأوراوا الياباني عام 2017.
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