جنايات الإسكندرية تحيل 11 متهمًا للمفتي

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أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، 11 متهمًا للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدمهم شنقًا، لجلبهم مخدرات داخل البلاد عبر مركب صيد.

في مارس 2019  ضبطت قوات الأمن مركب صيد تحمل مخدر الحشيش وضبط التشكيل العصابى على متن المركب من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لجلب المخدرات داخل البلاد بقصد الإتجار من احد الدول الغربية والمتهم فيها حسن.ع.ح.47 سنة صياد من كفر الشيخ، مدحت.ا م 17 سنة صياد من كفر الشيخ، سعيد.م.ح 20 سنة صياد من رشيد، سعيد. ح.س 33 سنة صياد من كفر الشيخ، علاء.م م32 سنة صياد من كفر الشيخ، فوزى..م ف 22 سنة طالب من البحيرة، أسامة.م.ف 25 سنة طالب من البحيرة، كريم.ج.م 27 سنة صياد من كفر الشيخ، علاء. م 15 سنة صياد، شادى.م.ح، 20 سنة، صياد، سعيد.ا.ا 42 سنة صياد.

وتم ضبط 260 جوالا بعضها من العيش البنى بعدد 132 جوالاً والبعض الآخر من البلاستيك الابيض بعدد 128 جوالاً وجميعها بها كمية كبيرة من الحشيش اللبنانى الملفوف بالقماش الابيض عليها أختام مختلفة.


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