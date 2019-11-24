"كاجوال" وشعر أصفر.. "شهيرة" بدون حجاب مجددًا

24 نوفمبر 2019 - 09:33 م

ظهرت الفنانة شهيرة، بإطلالة جديدة، حيث ارتدت ملابس "كاجوال" وبدون حجاب مرة أخرى، عقب خلعه في فبراير الماضي.



شعر أصفر

جاء هذا على حساب "إيمان يسري" المختصة في الشعر المستعار، إلا أنه لم يتضح الشعر الذي ظهرت به "شهيرة"، هل مستعار أم حقيقي؟.



خلع الحجاب

وفي تعليقها على الصورة، هنأت المخرجة هالة خليل "شهيرة" على خطوة خلعها الحجاب، وعودتها بالسلامة، بحسب تعبيرها.

وفي فبراير الماضي شاركت "شهيرة" في بازار خيري، أقيم داخل أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة، حيث تعرضت لانتقادات حادة.



"لازلت محجبة"

هذا الهجوم والانتقادات اضطرتها للخروج بتصريحات تنفي فيها خلع الحجاب، مشددة على أنها لا تزال محجبة، مبررة هذا أن المكان لم يكن به سيدات.