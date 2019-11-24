نجم ريال مدريد يرشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

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المصريون

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هازارد

الكرة الذهبية

رشح إيدين هازار، جناح فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب البلجيكي، النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وقال «هازار» في تصريحات صحفية، «أتمنى ألا تخرج الكرة الذهبية عن لاعبي ليفربول سواء محمد صلاح أو السنغالي ساديو مانى أو الهولندي فيرجيل فان ديك».

وتابع، «ماني أهدر فرصة ثمينة للفوز بالجائزة بعد خسارة منتخب بلاده لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر».

ويتواجد محمد صلاح والسنغالي ماني برفقة 5 لاعبين آخرين من فريق ليفربول ضمن قائمة فرانس فوتبول المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.


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