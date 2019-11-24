  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:09 ص
بحث متقدم
حديقة الحيوان

حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة حيوان لـ 65 جنيها

الإعلامي مفيد فوزي

"الباز" يفتح النار على مفيد فوزي بسبب هذا الأمر

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

تواضروس

البابا تواضروس.. مطفئ للحرائق أم مشعل أزمات؟

محمد صلاح

نجم ريال مدريد يرشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

أرشيفية

"الصحة" تحذر من مضاد حيوي وتعليمات بجمعه وإعدامه

المحكمة

جنايات الإسكندرية تحيل 11 متهمًا للمفتي

شومان

وكيل الأزهر السابق: الطلاق «حرام» في هذه الحالة

شهد

النائب العام يحسم الجدل في وفاة الطالبة "شهد"

الشيخ خالد الجندي

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

محتجون يضرمون النار بمقر محافظة ذي قار جنوبي العراق

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العراق.. محتجون يضرمون النيران في مديرية شرطة ذي قار

#

محتجون يضرمون النيران بمنزل رئيس مجلس قضاء "الغراف"

#

العراق.. إضرام النيران بمنزل قائمقام "الغراف" بذي قار

#

محتجون يضرمون النيران في منازل 3 برلمانيين جنوبي العراق

أضرم محتجون غاضبون، مساء الأحد، النار في المقر الجديد لمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، وفق مصدر في الشرطة.
يأتي ذلك في وقت تشهد مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار) توتراً أمنياً على خلفية مقتل 3 وإصابة أكثر من 70 من المحتجين باشتباكات مع قوات الأمن.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار، للأناضول، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن "محتجين أضرموا النار في المبنى الجديد للمحافظة بعد إلقاء الزجاجات الحارقة داخله".
وأوضح المصدر أن "الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى".
وكان محتجون قد أضرموا الشهر الماضي النيران بمبنى محافظة ذي قار، وعشرات المباني الحكومية ومنازل مسؤولين بينهم أعضاء في البرلمان.
ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن 3 محتجين قتلوا وأصيب 71 آخرين حصيلة الاشتباكات، التي وقعت بمدينة الناصرية بين قوات الأمن والمحتجين، خلال الساعات الماضية.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لمحافظ الدقهلية على تغيير أسماء قرى
» وثائق مسربة تكشف ممارسات الصين بحق الأيجور
» نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية في الليكود إثر ضغوط
» 7 فوائد مذهلة تجعلك لا تتوقف عن تناول الثوم بشكل يومي
» دعوات لـ"يوم غضب" شعبي بالضفة الغربية الثلاثاء
» النائب العام يوجه بالتحقيق في شكوى "عائشة الشاطر"
» بعد تتويج الهلال.. «هنيدي» يفاجئ «آل الشيخ» بهذا الطلب
» بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي
» "الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"
» إشادة سعودية بـ"أبوتريكة" بعد فوز "الهلال"
» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة العربية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة