السبب الحقيقي لتأجيل إطلاق القمر الصناعى «طيبة1»

24 نوفمبر 2019 - 11:10 م

كشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن أسباب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات «طيبة1»، موضحا أن عملية إطلاق أي قمر صناعي تشهد اجتماع قائد منصة الإطلاق مع الفنيين في اجتماع يسمى «اجتماع ما قبل الإطلاق».



وأضاف خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "لو أحد الفنيين والبالغ عددهم 60 شخصا، طالب تأجيل الإطلاق لأي سبب يتم التأجيل مباشرة"، مشيرا إلى أن الجمعة الماضية أعلن أحد الفنيين عدم جاهزيته مما تسبب في قرار تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة 1"، مضيفا أن الأمر تكرر لنفس السبب في اجتماع الأمس.



وأكد أن هناك اجتماع جديد اليوم، ونتيجته ستحدد موعد إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات، غدا أو بعد غد أو أي موعد تراه اللجنة الفنية مناسبا.



وأشار إلى أن صاروخ الإطلاق والقمر الإنجليزي جاهزين فنيا للإطلاق، موضحا أن التأجيل وارد كما حدث في 2007 عندما تأجل إطلاق القمر الصناعي المصري «نايل سات» 5 أيام.

