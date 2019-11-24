هذا هو موعد انتخابات مجلس النواب القادمة

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قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن الدستور ينظم فترة انعقاد البرلمان واختصاصاته.
وأوضح حسب الله، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الدستور حدد فترة انعقاد مجلس النواب لمدة 5 سنوات، ابتداء من 10 يناير 2016 حتى 10 يناير 2021، حيث يؤدي المجلس الجديد اليمن بعد إجراء الانتخابات في نوفمبر».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدستور ينص على ألا يقل دور الانعقاد عن 9 شهور، وسلطة رفع أو الدعوة للانعقاد في يد رئيس الجمهورية، معلقا «نطئمن المتطلعين للترشح بأن الانتخابات ستجرى في موعدها بعد 9 نوفمبر 2020».
 

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