هذا ما قاله "أديب" بشأن التعديل الوزاري المرتقب

24 نوفمبر 2019 - 11:30 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل التغيير الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير في حدود 7 وزارات بنهاية الشهر الجاري، منوهًا بأنه لا يهمه من سيتغير في التعديل الوزاري.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن بعض المصريين يتعامون مع التغيير الوزاري بنوع من الشماتة، لافتًا إلى أنه لم يعد أحد يحب أن يكون وزيرا في مصر، حيث لم يعد منصب الوزير مغري كما كان في السابق.



وأوضح أن سبب العزوف عن تولي منصب الوزير، هو كم الهجوم الذي يتعرض له الوزير، فضلا عن ضعف العائد المادي، معربًا عن رفضه الوزير بمفهوم موظف، حيث أن مصر تحتاج إلى وزير "سوبر"، ولديه قدرة على التغيير.

