» تغيير 10 حقائب وزراية أغلبها خدمية واقتصادية

24 نوفمبر 2019 - 11:40 م

قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن الدستور ينظم فترة انعقاد البرلمان واختصاصاته.



وأضاف «حسب الله» في مداخلة هاتفية: «لو حدث تغيير وزاري البرلمان سيدعو إلى جلسة عاجلة لإقراره والسماح للوزراء الجدد بأداء اليمين».



وتابع: «من المفترض أن يكون لدى الوزراء حنكة سياسية وقدرة على إدارة الملفات»، مردفا «من أبرز مشكلات الحكومة التصريحات غير الموفقة لعدد من الوزراء».

