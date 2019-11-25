جونسون يتعهد بالحفاظ على تعداد الجيش البريطاني

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، بالحفاظ على تعداد جيش بلاده، نافيا صحة ما أوردته صحيفة محلية حول خطط قادة وزارة الدفاع "لتقليص أعداد الجنود وإقراض حاملة طائرات جديدة للولايات المتحدة".جاء ذلك في تصريحات لجونسون على هامش إعلانه البرنامج الانتخابي لحزب "المحافظين" في تيلفورد (غرب وسط)، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال جونسون: "لن نقلص قواتنا المسلحة بأي شكل من الأشكال. سنحافظ على حجم قواتنا المسلحة".
وعشية الإعلان عن البرنامج الانتخابي للحزب، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أن قادة الجيش البريطاني يخططون لتقليص حجم الجيش، وإقراض إحدى حاملات الطائرات الرئيسية التابعة للبحرية الملكية إلى أحد حلفاء المملكة المتحدة.
غير أن جونسون شدد بالقول: "في الواقع سنزيد تمويلنا (للقوات المسلحة) بنسبة 0.5 في المائة فوق معدل التضخم سنويا في هذا البرلمان، لأننا نؤمن بقواتنا المسلحة".وأردف: "أعني أنني سافرت حول العالم وأنهم (الجنود البريطانيون) محبوبون. ربما تكون القوات المسلحة البريطانية هي الخدمة الأكثر إثارة للإعجاب لدى هذا البلد في بعض أنحاء العالم، وهم يفعلون الكثير من الأعمال الطيبة".وفي تعليق على تقرير "التايمز"، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في تغريدة هذا الصباح: "بصفة رسمية: لا توجد خطط لتقليص الجيش".وأضاف: "في الواقع، كانت توجيهاتي للجيش هي تحسين مستويات عمليات تجنيد الأفراد والاحتفاظ بهم. وفي البرنامج الانتخابي، ستكون هناك سياسات جديدة للمساعدة. هذه القصة هراء".وكانت "التايمز" نقلت عن مصادر عسكرية (لم تحدد هويتها) قولها، إن قادة الجيش في صراع بالفعل بشأن خطط ستساعد في إعادة تركيز قدرة بريطانيا على القتال وتقليص عدد الجنود.وأضافت المصادر، أن كبار الضباط يناقشون مقترحا لجيش يتراوح عدد جنوده ما بين 60 و65 ألفا، دون تفاصيل إضافية.
ولفتت الصحيفة أنّ هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها.
ففي برنامجه الانتخابي عام 2015، تعهد حزب "المحافظين" بأن الجيش سيحتفظ بـ82 ألف جندي على الأقل، لكن العدد تقلص بالفعل إلى 73 ألف جندي، حسب الصحيفة ذاتها.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط تأتي وسط مخاوف من أن قادة الجيش ربما يضطرون إلى إجراء تخفيضات أخرى في ميزانية الإنفاق الدفاعي.واعتبرت الصحيفة، أن حزب "المحافظين"، تخلى في برنامجه الانتخابي الذي نشر الأحد، عن التزام صريح تعهدت به رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قبل عامين فقط "بالحفاظ على الحجم الإجمالي للقوات المسلحة".وبلغ عدد أفراد الجيش البريطاني 3.1 مليون جندي في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، ثم تقلص إلى 159 ألفًا عام 1980، ثم 102 ألف و120 عام 2003، خلال حربي أفغانستان والعراق، وفقا لإحصائيات وزارة الدفاع. -

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