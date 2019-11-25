وزير الدفاع الأمريكي يطلب استقالة وزير البحرية

25 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية ، أمس الأحد، أن وزير الدفاع مارك إسبر طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر، بعدما فقد الثقة به بشأن تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية، متهم بجرائم حرب.

