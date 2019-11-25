» عفاف شعيب تحرج طارق العريان: أبوك كان بيغير مني

25 نوفمبر 2019 - 07:44 ص

كشفت الفنانة عفاف شعيب أسباب انفصالها عن المنتج رياض العريان والد المخرج طارق العريان.



وقالت في تصريحات لبرنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة الشلهوب إن سبب الانفصال بينها وبين "العريان" الكبير يرجع إلى غيرته الشديدة من نجاحها.



وأضافت: رغم إنه كان شهم ومحترم لكن نجاحي كان بيزعجني وهو كان بيغير عليا ومني لكن غيرته مني كانت أكتر ولا تحتمل وكان بيتضايق من طريقة استقبالي في الخارج ولقاءاتي مع المعجبين وبخاصة إني عملت أعمال وقتها زي الشهد والدموع و رأفت الهجان واستغربت لأن هو اللي شجعني في البداية على النجاح.



وتابعت: رغم إني حاولت أرضيه كتير لكني في النهاية طلبت الطلاق وشياطين الإنس والجن كان ليهم سبب في انفصالنا .. وهو كان بيسمع للغير كتير.



