هل يجوز الصلاة بـ"الحمالات"؟.. الإفتاء تجيب

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متابعات- الدويني فولي

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال عبر الصفحة الرسمية بموقع «فيس بوك»، نصه: «ما حكم صلاة الرجل بالفانلة الحمالات؟».


وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على الصفحة، بأن الصلاة بـ«الفانلة الحمالات» جائزة ولا شيء فيها.


وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم- نهي أن يصلى الرجل وليس على عاتقه «أي أكتافه» شيء، لافتا إلى أن عورة الرجل في الصلاة من السرة للركبة.


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