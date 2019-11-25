  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
علاء مبارك

علاء مبارك يرد على "الكفراوي": حتى فى الكذب خيبة

«الصحة» تدفع بـ2110 سيارات إسعاف ومروحيتان

إصابة 20 طالبة بحالة اختناق بأسوان

السمكة بهلول

"خبطتها سفينة".. تفاصيل نفوق سمكة القرش "بهلول"

الحاملات

هل يجوز الصلاة بـ"الحمالات"؟.. الإفتاء تجيب

وزيرة الصحة

استجواب وزيرة الصحة قد ينتهي برحيلها

انسحاب القوات العراقية أمام "داعش" قرب العاصمة بغداد

رشوة بين برلماني ووزير تشعل دولة عربية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

مدافع كوريا الشمالية تثير أزمة جديدة مع نظيرتها الجنوبية

عمرو أديب

عمرو أديب: مش عايز أسمع الجملة دي تاني

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

الجبلاية تصرف مليون جنيه للمنتخب الأوليمبي

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

بالفيديو ..

أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته

الصفحة الأخيرة

الفنان حسن حسني
الفنان حسن حسني

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«قرقاش» على اتفاق اليمن

#

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

#

أول تعليق لـ"السيسي" على فيلم الممر

#

أول تعليق لـ "مانى" على أزمته مع "صلاح"

حسن حسني

شائعة وفاته

خرج الفنان حسن حسني، عن صمته، ليرد على الشائعات التي تداولت مؤخرًا عن وفاته، ليعلق قائًلا:"حسبي الله ونعمة الوكيل".

وتحدث الفنان حسن حسني، في مداخلة مكالمة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في فضائية "دي أم سي"، عما تسببه الشائعات عن وفاته في إثارة قلق محبيه وأولاد، موضحًا أن تفاجأ بزيارة أولاده له في ساعة متأخرة من الليل ليطمئنوا على صحته، بعد انتشار الشائعات على مواقع التواصل .

وقال حسن حسني، في المداخل  الهاتفية:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده، أنا ما أذيتوش عشان يعمل فيا كده أو يعمل في أولادي كده، يقول لي على إفادة واحدة وأنا ممكن أساعده".

وعن تعدد شائعات وفاته كل فترة،علق ‏‏"أنا أجلي لسه ما جاش لما يجي أجلي هتكل على الله من غير ما استأذن"، وقال متابعًا: "أنا نفسي أعرف هو مين أروح له أدي له وردة وأقول له ابعد عني الله يسعدك".‏

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني كانت فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي ومنة شلبي.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة طفلة بسبب "خربشة كلب" بالشرقية
» "المشاط " تؤكد أهمية التعاون بين الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي
» "معيط": نسعى للإرتقاء بمستوى الخدمة تيسيرا للمواطنين
» تعرف علي أسعار الدواجن اليوم
» بالصور.. التعليم العالي يحتفل بختام دورة الصداقة
» أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته
» بوزن ربع كيلو.. تفاصيل استخراج حصوة من قناوي
» لوجود "رُضّع" إيطاليا تسمح برسو سفينة مهاجرين
» لماذا أوصى الشيخ محمود خليل الحصري بهدم منزله بعد وفاته؟
» فايلر: مدرب الزمالك قال لي "الأهلي أكبر شيء ستراه في حياتك"
» فايلر يكشف عن أزمته مع نجم الأهلي: أحرجته بهذه الكلمات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة