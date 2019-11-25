برلماني يناقش محافظ الجيزة لإيجاد حلول لمشاكل الصف

25 نوفمبر 2019 - 10:53 ص

التقى اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمناقشة المشاكل التي يعانى منها مركز الصف وأسباب تأخر حلولها إلى اليوم.

وقد ناقش الجمال طول مدة تنفيذ الصرف الصحي بمدينة الصف ، ووعد محافظ الجيزة بتسليمه نهائيا في الواحد والثلاثين من ديسمبر المقبل كما طالب الجمال بضم مستشفى الصف المركزي ضمن الصرف الصحي الخاص بالمدينة حتى لا تتوقف المستشفى عن العمليات أو علاج المرضى بسبب طفح الصرف.

كما طالب الجمال بعدم دفن حنفيات الحريق أثناء رصف بعض شوارع مدينة الصف في الطرق الداخلية كشارع الجيش والكرنك وشارع يوسف السباعي لما يترتب علي ذلك من خطورة بالغة في حالة حدوث الحرائق .

كما طالب بعمل بالوعات على جانب الطريق حتى لا تتجمع مياه الأمطار علي جوانب الطريق وبناء عليه شدد المحافظ على رئيس المدينة بمراعات ذلك أثناء الرصف .

كما طلب الجمال بسرعة تشغيل مستشفى الأخصاص ومستشفى الاقواز لأنهما متوقفان لعدم حصول المقاول علي باقي مستحقاته فوعد وكيل وزارة الصحة أنه سوف يتم الافتتاح الأسبوع القادم .

وبالنسبة لمشكلة نقص المقاعد فى المدارس " الديسكات " وجلوس الطلاب علي الأرض ، فرد وكيل وزارة التعليم بأنه لا يوجد طلاب تجلس علي الأرض ، فأجاب الجمال بأنه سيرسل الصور والطلاب تفترش الأرض للسيد المحافظ لان وكيل الوزارة لا يعلم ما يدور فى مدارس الصف .

كما طالب الجمال من المحافظ بمتابعة مدرسة نجوع العرب نظام الخمس سنوات فكلف المحافظ مديرية التعليم بالعرض فيما تم بخصوص هذه المدرسة وما وصلت اليه .

كما طالب الجمال بما تم فى تخصيص مدرسة نزلة سلام الإعدادية والمرسل أوراقه لمجلس الوزراء في 1/4/2019 فرد السيد المحافظ بإرسال طلب لاستعجال الرد من مجلس الوزراء .

كما تحدث الجمال في مشكلة التسعير الباهظ للتمليك علي أراضي الدولة يجب إعادة النظر له لان القرار رقم 195 لسنه 2000 الخاص بتمليك الأراضي المقامة علي أملاك الدولة كان بأجر رمزي .

كما تحدث الجمال فى مشكلة نقص وسائل نقل الركاب وخصوصا طلاب الجامعات وانه يوجد 8 ميني باص لايعملون فرد السيد المحافظ باعادة تصليحهم فعقب الجمال بأن العدد غير كافي ويجب شراء 10 ميني باص جديد لكي تتستوعب الأعداد من الطلاب .

وأكد الجمال أنه سيسعى الى انهاء مشكلة رصف الطريق العام لمدينة الصف مع وزير النقل فى أقرب وقت لأنها بالفعل مشكلة تؤرق الأهالي ولم يتم رصفه منذ سنين عديدة .