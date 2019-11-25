«الهواري»: مؤتمر أفريقيا 2019 رسم مستقبل التنمية بالقارة السمراء

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عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بمستقبل وطن
عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بمستقبل وطن

أمينة عبد العال

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الهوارى

مؤتمر أفريقيا

#مستقبل وطن

أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أهمية مؤتمر«أفريقيا 2019» الذي تستضيفه مصر للمرة الرابعة على التوالي بهدف زيادة حجم التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن مؤتمر أفريقيا 2019 رسم مستقبل التنمية بالقارة السمراء.

وأضاف «الهواري»، الاستثمار في أفريقيا يساهم فى توفير فرص عمل ويدعم الاقتصاد في أفريقيا، خاصة أن الإرهاب قائم على البطالة، وبالتالي فلابد من التنمية العاجلة والتعاون الدولي مع أفريقيا ومصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع، «مصر استعدت للاستثمار الأجنبي بأكبر بنية تحتية يشهدها العالم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكلفة مئات المليارات لاستقبال مئات المستثمرين الأجانب في جميع المجالات الاقتصادية»، لافتًا إلى أنه بدون هذه البنية التحتية العظيمة لم تكن لتنجح أي محاولات للنمو الاقتصادي الذي نتطلع على منذ خمسون عاما.

وأشار، إلى أن معظم دول القارة السمراء تفتقد إلى وجود بنية أساسية تكنولوجية متطورة، وهو ما يمثل العقبة الأكبر للتحول نحو الرقمنة وأتمتة القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل القطاع المالى والصناعى وغيره من القطاعات، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض التجارب المضيئة فى القارة السمراء التى تُعد نواة للتحول الرقمى، حيث تمكنت غانا من الحصول على المرتبة 13 ضمن الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبى نتيجة التطورات التى حققتها التجارة الإلكترونية فى غانا والتى مكنتها من تحقيق معدل نمو بـ8.5% وفقاً للبنك الدولى.


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