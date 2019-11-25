إصابة 20 طالبة بحالة اختناق بأسوان

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اصابة

طالبات

اختناق

أصيب عدد من طالبات بمدرسة حسين مرسال الفنية بنات بمدينة أسوان، باختناقات شديدة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت إصابة 20 طالبة، جرى نقلهن إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أن التحريات الأولية تشير إلى وجود تسرب غاز من أحد المصانع القريبة من المدرسة، أسفر عن وقوع الإصابات.

وعلى الفور انتقل محافظ أسوان ومديرية الأمن لمحيط المدرسة، بينما توجهت بعض القيادات إلى مصنع كيما، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.


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