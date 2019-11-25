» وفاة طفلة بسبب "خربشة كلب" بالشرقية

لقت طفلة، تبلغ من العمر عامين، حتفها،في محافظ الشرقية، أثر أصابتها بداء "السعار"،حيث تعرضت لخربشة كلب من أحد الكلاب الضالة .

والبداية، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الحميات" بوفاة طفلة تدعى، رزان محمد جويلي، عمرها عامين فقط، من عزبة "الشامي" التابعة لقرية "الحوامدة" بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وذلك بعد حالة "سعار" إصابتها جراء تعرضها لـ"خربشة" من أحد الكلاب الضالة بالقرب من مسكن أسرتها.