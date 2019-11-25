بن سلمان يبدأ التحقيق في قضية "الملايين الوهمية"

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وكالات- الدويني فولي

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أخبار السعودية

ملايين

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بن سلمان

الريالات

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن هيئة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان، بدأت التحقيق في قضية الملايين الوهمية والتي تتمثل صرف ملايين الريالات علي مشاريع لا وجود لها وأثارت ضجة بالمملكة. 

وحسب صحيفة سبق السعودية، فأن الهيئة بدأت في التحقيق في قضية فساد كبرى في إحدى بلديات منطقة جازان، تم فيها صرف ملايين الريالات على مشاريع وهمية غير موجودة على أرض الواقع.


وأفادت الصحيفة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت عن صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال على موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة، بينما اتضح عدم استحقاق المبلغ نظرا لصغر الموقع، وأن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق وتم صرف قيمة تنفيذها للمقاولين.


وخلال التحقيقات أفاد مسؤول بالبلدية عن أحد المشاريع بأنه تم نقله لقرية أخرى إلا أن التحقيقات كشفت زيف ذلك لوجود مقاول مكلف بالعمل على المشروع المشار إليه.


وذكرت الصحيفة أن التحقيق استند إلى بلاغ من أحد المواطنين اتهم فيه رئيس البلدية، بالتورط في تلك العمليات.


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