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"إلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على مدبولي" بالتعديل الوزاري

الحياة السياسية

مدبولي
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إيمان هاني

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التعديل الوزاري

الاستثمار

السيسي

لميس الحديدي


كشف عضو المجس النواب مصطفى بكري، عن معلومات جديدة تنشر لأول مرة ،عن التعديل الوزاري المرتقب ،قائلا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن استيائه من أداء الحكومة المصرية خلال قمة "ألمانيا أفريقيا".

وأضاف "بكري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تصريحات الرئيس السيسي، تؤكد أن هناك تعديلات وزارية مرتقبة خلال الأيام المقبلة.

وأكد " بكري"، أن هناك اتجاها لإلغاء وزارة الاستثمار وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار بدلا منها، لافتا إلى أن التعديل الوزراي سيشمل 10 وزارات مع الإبقاء علي رئيس الوزراء .

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