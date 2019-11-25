"إلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على مدبولي" بالتعديل الوزاري

25 نوفمبر 2019 - 01:03 م



كشف عضو المجس النواب مصطفى بكري، عن معلومات جديدة تنشر لأول مرة ،عن التعديل الوزاري المرتقب ،قائلا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن استيائه من أداء الحكومة المصرية خلال قمة "ألمانيا أفريقيا".



وأضاف "بكري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تصريحات الرئيس السيسي، تؤكد أن هناك تعديلات وزارية مرتقبة خلال الأيام المقبلة.



وأكد " بكري"، أن هناك اتجاها لإلغاء وزارة الاستثمار وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار بدلا منها، لافتا إلى أن التعديل الوزراي سيشمل 10 وزارات مع الإبقاء علي رئيس الوزراء .

